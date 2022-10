Nizar Baraka annonce une accélération des chantiers du programme national d’eau potable et d’irrigation

La réunion a été l’occasion pour Nizar Baraka d’évoquer les directives du discours royal, prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne du Parlement, et a souligné l’impérieuse nécessité d’accélérer les chantiers déjà programmés et d’actualiser le programme national d’eau potable et d’irrigation 2020-27.

Il a appelé à la plus grande célérité dans les chantiers de construction des barrages en cours, dans la construction des barrages collinaires, des réseaux de raccordement à l’eau, des usines de dessalement d’eau de mer déjà programmées ainsi que les programmes visant à la réutilisation des eaux usées, indique un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’eau. Il a également rappelé la nécessité des programmes d’économie d’eau au niveau des différents secteurs concernés.

Lors de cette réunion, une attention particulière a été accordée au lancement du transfert entre le bassin du Sebou vers le bassin du Bouregreg, pour assurer l’alimentation en eau potable de l’axe Rabat-Casablanca afin que les travaux soient lancés dans les prochains jours.

Et de rappeler que le comité national chargé de l’état d’approvisionnement en eau a été institué par le Chef du Gouvernement en juin 2022 et est composé de l’ensemble des départements concernés. Le comité technique est sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l’Eau.