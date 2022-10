José Manuel Albares : "Ceuta et Melilla sont espagnoles, point final"

Ceuta et Melilla sont espagnoles, point final » a lancé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, ce vendredi à Séville, en réponse à la déclaration de l’ancienne ministre du Logement María Antonia Trujillo, qui avait affirmé à l’université de Tétouan que les deux enclaves sont « un affront à l’intégrité territoriale du Maroc ».

L’ancienne ministre espagnole a de nouveau réitéré sa position. « La revendication par le Maroc de Ceuta et Melilla est pleinement justifiée et inscrite dans son idéologie nationale » a-t-elle déclarée dans une interview accordée à nos confrères de Rue 20, samedi dernier.

Pour le chef de la diplomatie du royaume ibérique, « l’espagnolité de Ceuta et Melilla ne laisse doute à personne », rapporte l’agence de presse Europa Press.

À cause de ses propos, incohérents avec la position officielle de Madrid, Trujillo a été considéré « non grata » dans les deux villes, suites à des votes des parlements des deux enclaves.

« En Espagne, il n’y a pas de liberté d’expression quand on se sépare de la pensée officielle », a-t-elle dénoncé à Rue 20, estimant que « la liberté d’expression et d’information est plus protégée au Maroc qu’en Espagne ».