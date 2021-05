Sebta, une bombe pour deux rois

Des femmes-mulets meurent à sa frontière, la contrebande y bat son plein mais est caduque, les migrants subsahariens y affluent, le radicalisme religieux y grandit... Elle fait l’objet d’une sourde et interminable lutte de souveraineté entre l’Espagne et le Maroc. Plus que jamais, l’enclave espagnole ressemble à une grenade dégoupillée à la face des deux royaumes.

Par Abdeslam Kadiri