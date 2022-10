Cisjordanie occupée: Un combattant palestinien tué dans une explosion à Naplouse

Tamer al-Kilani a été tué dans la nuit de samedi à dimanche dans la Vieille Ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Les circonstances de sa mort ne sont pas claires, un inspecteur de la police palestinienne ayant indiqué à l’AFP que Tamer al-Kilani était mort dans une « explosion » dans la ville palestinienne, sans plus de précisions. Selon un correspondant de l’AFP sur place, les Palestiniens se sont rassemblés dimanche autour des restes carbonisés d’une moto qui aurait été chargée d’explosifs.

Tamer al-Kilani appartenait au groupe militant « Areen al-oussoud » (« la fosse aux lions »), devenu populaire ces derniers mois auprès des jeunes combattants palestiniens. Il était un de ses « combattants les plus féroces », a dit le groupe sur Telegram, accusant Israël de l’avoir tué à l’aide d’une charge explosive.

Contactée par l’AFP, l’armée israélienne a refusé de commenter les accusations portées contre l’Etat hébreu tout en indiquant que Tamer al-Kilani avait été « impliqué dans des attaques visant des Israéliens et avait déjà été emprisonné par Israël ».

Le mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, au pouvoir en Cisjordanie, a qualifié le meurtre de « lâche assassinat » dans une déclaration publiée par l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’Etat hébreu, notamment dans le secteur de Naplouse et Jénine, bastions de groupes armés où des soldats israéliens ont multiplié les opérations dans la foulée d’attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et avril.

Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d’une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l’ONU. Depuis le début du mois, 19 Palestiniens et deux soldats israéliens ont été tués, selon un bilan établi par l’AFP.