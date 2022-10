Ports : le trafic global à près de 60,3 millions de tonnes à fin août

Ce trafic est réparti sur l’import avec 39,7 MT, en hausse de 6,9 %, l’export avec 17,68 MT (-19,3 %), le cabotage import avec 1,84 MT (+43,4 %) et le cabotage export avec 1 MT (+59,5 %), précise l’ANP dans une note sur le trafic pour le mois d’août.

Par port, la répartition fait ressortir une domination des ports de Jorf Lasfar et de Casablanca avec des parts respectives de 38,7 % et 29,3 %, suivis de Safi (11 %), d’Agadir (7,2 %), de Mohammedia (6,3 %), de Nador (4,4 %) et de Laâyoune (2,3 %).

S’agissant du mode de conditionnement, l’ANP indique que les vracs solides ont constitué 59,5 % du trafic global, devant les vracs liquides (21,9 %), les conteneurs (13,8 %), les divers (3,7 %) et le roulier (1,1 %).

(avec MAP)