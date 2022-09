L’écrivain Yassin Adnan lance le premier festival du livre anglophone au Maroc

Tandis qu’il s’attèle à l’écriture du deuxième tome du roman à succès Hot Maroc (éditions Day Al Ayn et Le Fennec, 2018), le romancier et nouvelliste Yassin Adnan s’apprête à lancer la première édition du “Marrakech English Book Festival”. Un événement dédié à la ville ocre, qui connaîtra ainsi sa première manifestation littéraire consacrée.

Réalisée en collaboration avec de multiples partenaires, dont l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc, ainsi que l’association “Moroccan English Book”, présidée par Yassin Adnan lui-même, la première édition de ce salon littéraire aura lieu du 25 au 27 novembre prochain.

“La première édition du festival devait avoir lieu l’année dernière” nous confie l’auteur, également connu en tant qu’animateur de l’émission culturelle “Macharif”. Pandémie et fermeture des frontières obligent, tous les préparatifs du festival ont dû être annulés “à la dernière minute”, précise-t-il. Et d’ajouter : “Mais nous n’avons pas perdu espoir, et nous voici prêts pour le lancement de la première édition”.

Selon la même source, les festivités, qui s’étaleront sur trois jours, investiront simultanément plusieurs lieux de la ville ocre, tels que Dar Bellarj, Dar Cherifa, La Maison du Conte, et la Maison arabe. Par ailleurs, une quinzaine d’écrivains sont attendus à cette édition. Parmi eux, Mahi Binebine, Richard Hamilton — journaliste et écrivain britannique installé à Tanger — ou encore, l’écrivaine maroco-britannique Saeida Rouass.

Selon Yassin Adnan, ce festival est avant tout ouvert aux auteurs “marocains écrivant en anglais, aux écrivains anglais installés au Maroc, ainsi qu’à tous les auteurs marocains dont les livres ont été traduits en anglais”.

Toujours selon l’auteur de Hot Maroc, il s’agit de “sortir de la frontière rigide qui domine au Maroc entre littérature francophone et littérature arabophone, et de donner une plateforme à tous les écrivains et lecteurs marocains qui souhaitent célébrer et mettre en avant la langue anglaise”.