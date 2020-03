Marrakech noir, l’anthologie de Yassin Adnan

Un meurtre révélé en silence par un témoin oublié, l’enlèvement d’un cinéaste star, des crimes crapuleux, des violences policières et divers traquenards, trahisons et drames…

Faits divers et autres racontars

“Un piège parfait”, avoue Yassin Adnan à propos de ce projet d’anthologie initiée par Tim McLoughlin et Johnny Temple aux éditions Akashic Books à New York. Piège dans lequel l’écrivain et critique littéraire s’est fait un plaisir d’entraîner quinze complices de tous âges et de toutes langues (arabe, français et néerlandais) et quatre traducteurs (Catherine Charruau, Mohamed Hmoudane et France Meyer pour l’arabe, et Daniel Cunin pour le néerlandais). Le mobile du crime: rien de moins que modifier la couleur de Marrakech.

“Or Marrakech la Rouge, ou simplement La Rouge comme l’appellent familièrement les gens, est associée à cette couleur depuis sa…