Langue : l'anglais est-il en train de remplacer le français au Maroc?

L’anglais de la high tech, des affaires… semble gagner du terrain sur le français au Maroc. Les nouvelles générations baignent dedans, les générations précédentes s’adaptent… Comment la langue de Shakespeare se fraie-t-elle une place dans le cœur (et la tête) des Marocains ? à travers les réseaux sociaux, mais pas seulement.

L’anglais est depuis longtemps indispensable dans certains milieux professionnels, mais, à moins de voyager et de s’en servir comme langue universelle, ce n’est que récemment que cette langue s’est imposée dans notre quotidien au Maroc. Aujourd’hui, l’anglais prédomine même dans les réseaux sociaux utilisés par les plus jeunes, comme TikTok. En mai et juin 2021, alors que nous menions des enquêtes sur les jeunes Marocains ayant créé leur propre “small business” ou encore sur ceux qui se sont spécialisés dans la vente de vêtements vintage en écumant les puces et friperies du royaume, la question s’était posée de la langue des interviews : darija ou français ? La réponse a été unanime : cela se ferait en anglais. Pourtant, si la demi-douzaine d’interviewés étaient issus de catégories sociales différentes, certains ayant…