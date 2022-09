Huelva : dix personnes arrêtées et 4 600 kilos de chira saisis sur des bateaux en provenance du Maroc

L’opération a commencé en juin dernier lorsque la Guardia Civil a appris qu’un bateau de plaisance serait utilisé pour faire passer du haschisch depuis la côte marocaine, a indiqué la Guardia Civil dans un communiqué.

A partir de ce moment, ils ont procédé à la traque du bateau qui, après être entré dans la mer, a regagné la côte en direction de Isla Cristina (Huelva). Les agents auraient observé comment l’organisation criminelle a sorti le bateau de la marina d’Isla Cristina avant de le charger sur une remorque pour le transporter par voie terrestre.

Les agents ont intercepté le véhicule et procédé à une inspection au cours de laquelle ils ont trouvé, sous le pont, un double fond contenant 720 kilos de haschisch. L’opération s’est soldée par l’arrestation du conducteur, la saisie de la drogue et la saisie du bateau et du véhicule.

Tenant compte de la possibilité que l’organisation utilise davantage de bateaux de plaisance pour profiter de la saison estivale et faire passer inaperçues leurs activités illégales, les enquêteurs ont poursuivi l’opération.

La Guardia civil et l’Agence fiscale ont alors déployé une opération conjointe, par terre et par mer, qui a permis de saisir deux embarcations sur la rivière Carreras et 1,959 kilos de haschisch cachés dans des doubles fonds sophistiqués.

Après cette dernière arrestation, le groupe criminel se serait déplacé vers la rivière Piedras, entre les villes de Cartaya et Lepe à Huelva ; dans ce cas, les agents ont saisi trois bateaux, 1 980 kilos de haschisch et arrêté deux des membres de l’équipage.

Les enquêteurs ont identifié tous les membres de l’organisation et ont effectué plusieurs perquisitions dans les villes d’Ayamonte, Isla Cristina, Lepe et Villablanca, autorisées par le tribunal de première instance et l’enquête préliminaire numéro 4 d’Ayamonte (Huelva).

Les recherches se sont soldées par l’arrestation de sept autres personnes pour les délits présumés de blanchiment d’argent, d’appartenance à une organisation criminelle et de délits contre la santé.

Neuf véhicules haut de gamme, deux grandes camionnettes, six motos tout-terrain, un buggy, cinq bateaux, un jet ski, plus de 6 000 euros, un drone, trois vélos électriques et divers équipements informatiques ont également été saisis.

(Avec EFE)