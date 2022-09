Le technopark d’Oujda ouvrira bientôt ses portes

La société Al Omrane, de la région de l’Oriental, a lancé ce lundi 19 septembre un appel d’offres pour l’aménagement du futur technopark d’Oujda, pour un coût estimé à 5,95 millions de dirhams.

Le marché comprend la réalisation des travaux d’aménagement intérieur, d’étanchéité, l’habillage et les revêtements intérieurs, les travaux de menuiserie, plomberie, électricité, peinture-vitrerie, protection-incendie et climatisation, et l’installation des caméras de surveillance. Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois.

Le technopark d’Oujda, qui ouvrira au centre-ville dans le bâtiment abritant l’ancien siège de la Banque populaire, sera le cinquième du genre au Maroc, après ceux de Casablanca (2001), Rabat (2012), Tanger (2015) et Agadir (2021).

“Nous souhaitons soutenir et accompagner les porteurs de projets innovants dans leur région. Au-delà de la ville d’Oujda, c’est toute la région de l’Oriental qui regorge de capacités et de potentialités entrepreneuriales. Notre devoir est de les aider et leur offrir une plateforme et des services d’accompagnement pour favoriser leur réussite”, expliquait, en octobre 2021 dans un communiqué, Lamiae Benmakhlouf, directrice générale de la Moroccan Information Technology Company (MITC), société gestionnaire des technoparks dans le royaume.

Installé sur une superficie de 4000 mètres carrés, le technopark d’Oujda prévoit d’accueillir plus de 60 startups et porteurs de projets opérant dans les domaines des technologies de l’information, de la green tech et des industries culturelles et créatives. Ils pourront bénéficier de services d’hébergement, de coaching, et de la mise en relation avec le réseau technopark.

Le technopark d’Oujda est le fruit d’un partenariat impliquant, outre la MITC, la région de l’Oriental, la wilaya, le Centre régional d’investissement et l’Université Mohammed Ier d’Oujda.