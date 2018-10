Lamiae Benmakhlouf, cheffe d'orchestre numérique

F aiseuse de Technoparks

Pétillante et accommodante, Lamiae Benmakhlouf est une femme pressée, mais elle prend le temps de nous recevoir dans son bureau du Technopark casablancais à l’heure du déjeuner. “Le temps passe tellement vite, surtout lorsque l’on est une femme avec des responsabilités et une mère de famille”, sourit-elle d’emblée. Directrice générale de l’incubateur depuis 2016, elle a réussi à dupliquer le modèle du Technopark dans plusieurs villes marocaines. Et la greffe a bien pris, notamment chez le dernier-né à Tanger, en 2015. “Le témoignage d’une volonté d’entreprendre”, se réjouit-elle. Résultat : un taux de réussite des startups tangéroises de 82 % sur deux ans. Elle trouve une fierté dans “la prise de conscience de l’impact généré par les Technoparks”. Des discussions sont en cours à Fès et Oujda. Un quatrième site verra le jour à Agadir en 2019.

Autodidacte du numérique

Pourtant, rien, ou presque, ne prédestinait celle qui se décrit “la tête sur les épaules” à évoluer dans l’“environnement à risque” des startups. Titulaire d’un DESA en finance obtenu à l’Université de Rabat en.