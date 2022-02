Signature d’une nouvelle convention entre le Technopark et l’UM5 pour encourager l’entrepreneuriat innovant chez les jeunes

La convention, signée par la directrice générale du MITC Lamiae Benmakhlouf et le président de l’UM5 Mohammed Rhachi, est la concrétisation “d’une volonté commune de développer et de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation dans une perspective de création de valeur ajoutée pérenne et d’emplois sur le long terme”, a indiqué le Technopark dans son communiqué.

Elle vise à assurer l’accompagnement des étudiants dans leur initiative entrepreneuriale, la valorisation de la recherche scientifique et du processus d’incubation ainsi que la réduction des frais au bénéfice des start-ups innovantes initiées par des étudiants de l’Université.

Les étudiants porteurs de projets innovants pourront ainsi bénéficier des services d’hébergement, de coaching, ainsi que de la mise en relation avec le réseau Technopark en vue de faciliter l’accès aux marchés et aux financements.

Depuis sa création, le Technopark a instauré une relation étroite avec les établissements d’enseignement supérieur afin de sensibiliser les étudiants à entreprendre, et ce, à travers ses différents programmes mis en place, notamment des workshops organisés au sein des universités, des visites guidées aux Technoparks ainsi que des mises en relation avec des start-ups déjà établies.

Des rencontres animées par des experts ont également permis de répondre aux problématiques des futurs entrepreneurs, les conseiller et mieux les accompagner, conclut le communiqué.