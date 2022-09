Droits de l'Homme : convention de partenariat entre la DGSN/DGST et le CNDH

L’accord a été signé par Abdellatif Hammouchi et Amina Bouayach. Cette convention-cadre de partenariat et de coopération vise à la mise en œuvre et la protection des droits de l’homme dans l’exercice de la fonction policière, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette convention vise à développer l’action commune entre les services de la DGSN et du CNDH en vue de promouvoir la culture des droits humains dans le cursus de formations et de stages des policiers et en faire « un guide encadrant les missions des fonctionnaires de la sûreté nationale en charge de l’application de la loi », souligne le communiqué.

Les domaines de cette coopération englobent l’organisation de sessions et programmes de formation pour renforcer les connaissances et compétences dans les domaines des droits humains en faveur des cadres et fonctionnaires de la sûreté nationale, tout en permettant de bénéficier de l’expertise et des références ayant trait aux droits, aux libertés et activités institutionnelles, poursuit-on.

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتدعيم برامج التكوين في مجال حقوق الإنسان، وتوطيد الممارسات الوظيفية التي تكفل الحقوق والحريات، بما يضمن ترصيد ودعم المكتسبات الحقوقية ببلادنا. pic.twitter.com/RKN0LtBKKH — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 14, 2022

En vertu de cet accord, la DGSN et le CNDH organiseront une journée d’étude nationale axée sur les normes et pratiques liées à la prévention de la torture et autres formes de châtiments ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la garde à vue, en présence de personnalités nationales et autres internationales, représentants des mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies.

De même il a été convenu de lancer un programme de formation qui comprend une série d’ateliers au profit des fonctionnaires de la sûreté nationale chargés de la garde des lieux destinés à la détention et à la privation de liberté.

(avec MAP)