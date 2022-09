CESE : plus de 81% des Marocains en faveur du télétravail

La majorité des Marocains sont en faveur du télétravail. Interrogés sur les avantages du télétravail sur la plateforme de participation citoyenne du CESE, ouchariko.ma, plus de la moitié des répondants ont estimé que celui-ci leur a permis de réduire leur niveau de stress, d’avoir plus d’autonomie dans la gestion des tâches ainsi qu’une meilleure concentration. Ce sondage, mené du 8 au 29 avril 2022, sera inclus dans le rapport au titre de l’année 2021 du Conseil, avec un focus consacré cette année au thème du télétravail.

Selon le CESE, “27.638 personnes ont interagi avec le sujet” et 1.326 d’entre elles ont participé au sondage qui avait pour but d’évaluer leur perception du télétravail, ses avantages et inconvénients ainsi que les perspectives d’instauration de ce mode de travail au Maroc.

Ainsi, 61% des sondés considèrent que les inconvénients du télétravail sont les horaires de travail non délimités, suivis par l’absence de la séparation entre vie professionnelle et vie privée (50%).

D’autres inconvénients ont été relevés par les participants : les difficultés d’encadrement et d’orientation (26,5%) ainsi que le sentiment d’isolement par rapport à l’environnement du travail (26,2%).

Concernant la perception du télétravail, près de 64% des répondants le considèrent comme un mode de travail à part entière, tandis que 24% le perçoivent comme une option temporaire à appliquer en cas de force majeure. Environ 12% des répondants estiment que “le télétravail est une manière de rester à la maison”.

74% des participants affirment avoir déjà expérimenté le télétravail. Parmi ces personnes, presque 14% déclarent l’avoir pratiqué avant le Covid, et plus de 71% durant le confinement, contre 15% après la crise Covid.

S’agissant des équipements nécessaires pour l’effectuer, 64% des répondants ont eu besoin d’investir dans du matériel pour pouvoir télétravailler. Parmi ces derniers, 81% considèrent la connexion internet comme un investissement réalisé en relation avec le télétravail. 66% ont du aménager un espace de travail et 55% ont acheté du matériel informatique adapté.

(avec MAP)