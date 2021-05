Quelle éthique pour le télétravail ?

L’arrivée impromptue du Covid-19 a bouleversé le quotidien et révolutionné les modes de travail et les relations sociales. La propagation tant redoutée de la pandémie a imposé la distanciation sociale dans tous les secteurs et a impacté toutes les facettes du travail. La continuité de service a nécessité une reconfiguration totale du travail. Les entreprises disposant de bureaux classiques ont été obligées de renvoyer leurs employés chez eux pour travailler à distance, et probablement que bon nombre de ces employés continueront de travailler à domicile, même après la fin de la pandémie. Au fur et à mesure de l’alternance des épisodes de confinement avec ceux de couvre-feu plus ou moins sévères, le mot d’ordre a été d’éviter autant que possible le présentiel. Ainsi, les réunions de travail…