Le Maroc prend part à Bangkok aux travaux de l’Exposition mondiale Sud-Sud 2022

A cette occasion, le Maroc a installé un stand dans l’enceinte du Centre des conférences des Nations unies à Bangkok qui accueille l’exposition. Ce stand met en avant l’expérience du Maroc en matière de coopération Sud-Sud, érigée par le roi comme un des principaux piliers de la politique étrangère du Royaume.

Le stand expose des publications portant sur l’expérience du Maroc en matière de coopération Sud-Sud ainsi que les contributions de l’AMCI dans ce domaine, notamment l’appui des projets de développement humain durable et la promotion du capital humain. L’organisation de ce stand est également l’occasion de présenter un documentaire institutionnel de l’AMCI retraçant l’expérience du Maroc à cet égard.

Le stand présente, par ailleurs, les champs d’action de l’AMCI, notamment en matière de coopération académique et culturelle, de coopération technique et partage d’expertise, d’appui à la mise en œuvre de projets de développement humain durable et d’assistance humanitaire à l’international à travers la gestion de l’octroi d’aides et de dons humanitaires.

Organisée à l’initiative de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) de l’Organisation des Nations Unies pour l’Asie et l’Océanie, la GSSD Expo 2022 est tenue sous le thème “Faire progresser la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire pour un relèvement durable après le Covid-19 : vers un avenir intelligent et résilient”.

Tenu en partenariat avec le gouvernement thaïlandais et le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC) pour la première fois dans la région Asie-Pacifique, cet événement a pour but d’examiner les initiatives multipartites de coopération Sud-Sud et triangulaire ayant le potentiel de contribuer de manière significative à une reprise économique rapide.

