Accompagnement des projets des MRE : le CESE crée une commission ad hoc

En vue de créer une commission ad hoc pour étudier les moyens de renforcer la contribution des Marocains du monde au développement du pays, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a réuni, le 26 août, son bureau sous la présidence d’Ahmed Réda Chami, en présence des représentants des différentes catégories composant le conseil, ainsi que des présidents des commissions permanentes, indique un communiqué du CESE.

“Davantage d’attention envers les MRE”

“En ligne avec les hautes orientations royales visant à davantage d’attention envers les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et au vu de l’intérêt porté par le conseil, dans le cadre de son approche de développement global du pays, aux questions relatives à cette catégorie de citoyennes et citoyens représentée au sein de sa composition plurielle conformément à la Constitution, le bureau du conseil a décidé d’étudier, dans le cadre d’une autosaisine, les moyens de renforcer la contribution des Marocains du monde au développement du pays”, fait savoir la même source.

Ces actions se feront selon une démarche basée sur l’écoute, le débat et la co-construction avec les différentes parties concernées afin de développer des pistes d’action et des recommandations opérationnelles à même de concourir à cette nouvelle dynamique insufflée par le roi et contenue dans son discours à l’occasion de l’anniversaire du 20 août, en vue de renforcer les liens profonds qui unissent les MRE au pays, ainsi que d’instaurer un cadre propice à leur pleine participation au développement, poursuit le CESE.

(avec MAP)