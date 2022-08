Orientation juridique : le Club des avocats ouvre des lignes téléphoniques gratuites au profit des MRE

Le but de ces lignes est de permettre à la communauté marocaine à l’étranger de bénéficier gratuitement d’une orientation juridique et de conseils assurés par des membres du club.

Plusieurs avocats se sont ainsi portés volontaires pour conseiller et orienter les Marocains résidant à l’étranger, notamment Mourad Elajouti, avocat au barreau de Casablanca et président du club, ou encore Abdellatif Ait Boujbir, avocat au même barreau et secrétaire général du bureau exécutif du club.

En application des hautes instructions de SM Le Roi Mohamed VI que dieu l’assiste relatives à l’accompagnement des marocains résidants à l’étranger. Le Club des Avocats au Maroc ouvre des lignes gratuites pour l’orientation juridique des MRE jusqu’au le 01 Septembre 2022. pic.twitter.com/QFxSipXXvS — Mourad Elajouti (@Elajouti) August 25, 2022

Sur son compte Twitter, le président du club d’avocats précise qu’il s’agit d’un service d’orientation juridique dont ils pourront profiter jusqu’au 1er septembre 2022, tout en publiant les contacts de tous les membres que pourront contacter les MRE en cas de besoin.