Le ministère de l’Enseignement supérieur informe des mesures mises en place pour les étudiants de retour d’Ukraine

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 août, le ministère de l’Enseignement supérieur indique les différentes mesures mises en place pour l’accueil des étudiants de retour d’Ukraine.

En ce qui concerne les étudiants en médecine, pharmacie et dentaire, une épreuve écrite sera organisée pour tous les niveaux des trois filières le samedi 24 septembre 2022. Cette épreuve portera sur le niveau auquel l’étudiant était inscrit en Ukraine durant l’année 2021-2022, à condition que sa réussite donne droit à l’inscription au même niveau pour l’année 2022-2023.

Les inscriptions seront ouvertes du 3 au 16 septembre 2022 et auront lieu en deux phases :

Une première inscription électronique via une plateforme aménagée à cet effet, permettant au candidat d’exprimer son choix d’universités dans lesquelles il souhaite s’inscrire et de télécharger son dossier.

Le candidat devra par la suite déposer son dossier dans l’un des centres, selon son cursus de l’étudiant : Université Mohammed VI des sciences de la santé à Casablanca pour la médecine, Université internationale des sciences de la santé Al-Zahrawi à Rabat pour la pharmacie, et Université internationale de Rabat pour la médecine dentaire.

En ce qui concerne les étudiants poursuivant en spécialité, le ministère a approuvé l’ouverture de la possibilité de mener des formations dans l’une des institutions hospitalières nationales (pour une période de 6 mois, renouvelable si nécessaire) sous la supervision des collèges publics, à condition qu’un accord et une coordination avec les universités ukrainiennes concernées aient lieu afin de compléter ces formations pour obtenir les diplômes, mais aussi, le dépôt des dossiers des personnes concernées dans l’une des facultés de médecine et de pharmacie ou des écoles dentaires les plus proches du domicile de l’étudiant.

Enfin, en ce qui concerne l’ingénierie, l’architecture, la médecine vétérinaire et les autres disciplines, les modalités d’accès des étudiants concernés aux établissements nationaux d’enseignement supérieur ont été déterminées en coordination avec les secteurs ministériels concernés. Les différents tests seront programmés au cours du mois de septembre 2022. Ainsi, le ministère informera les personnes concernées des différentes dates une fois fixées.