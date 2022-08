Crise diplomatique: le Maroc rappelle son ambassadeur en Tunisie

Un début de crise entre le Maroc et la Tunisie. Dans un communiqué diffusé ce 26 août, le ministère marocain des Affaires étrangères annonce le rappel pour « consultation » de son ambassadeur à Tunis, Hassan Tariq. Cette décision, qui est un acte diplomatique fort témoignant d’une crise entre les deux pays, fait suite à une série » de positions et actes négatifs (de la Tunisie, ndlr) à l’égard du Royaume du Maroc et de ses intérêts supérieur » dans le cadre de l’organisation du prochain sommet Japon-Afrique (également connu sous le nom de Ticad) qui doit se tenir les 27 et 28 août. La diplomatie marocaine précise que cette décision fait suite à l’accueil, par la Tunisie, du président de la RASD Brahim Ghali. Un acte jugé « grave et inédit » par le Maroc sachant que le chef du Polisario a reçu un accueil de chef d’Etat à Tunis où il était arrivé ce 26 août.

On notera que les précédentes éditions de la Ticad avaient été marqués par des tensions entre le Maroc et le Polisario qui ne fait officiellement pas partie des pays conviés à ce sommet. Ce fut notamment le cas en août 2017 lorsque le Mozambique, alors hôte de l’événement, avait tenté d’imposer le mouvement séparatiste.