Registre social unifié : Aziz Akhannouch se réunit avec ses ministres et les patrons de la CNSS et de l’ANAM

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mercredi à Rabat une réunion consacrée aux moyens d’accélérer le déploiement et la mise en œuvre du Registre social unifié (RSU). Selon un communiqué de l’Exécutif, cette réunion intervient en exécution des instructions contenues dans le discours royal à l’occasion de la Fête du trône.

Cette réunion s’est tenue en présence de membres du gouvernement, dont le secrétaire général, Mohamed Hajoui, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, et la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Étaient également présents les directeurs généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik, et de l’Agence nationale d’assurance maladie (ANAM), Khaled Lahlou.

“Les bénéficiaires du Régime d’assistance médicale (RAMED) passeront dès la fin de cette année au régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO)” Aziz Akhannouch

Sans évoquer de nouvelles mesures prises par le gouvernement, le communiqué a rappelé que “l’accélération du déploiement du RSU constitue une étape pratique importante pour améliorer l’efficience des programmes sociaux”.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion, Akhannouch a indiqué que “les bénéficiaires du Régime d’assistance médicale (RAMED) passeront dès la fin de cette année au régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO)”, ajoutant que “les familles ayant des enfants qui poursuivent leurs études (7 millions), ainsi que celles en situation de précarité (3 millions) vont bénéficier dès la fin de l’année prochaine du soutien direct”.

(avec MAP)