Registre social unifié : Ce que cache l’empressement soudain à adopter le projet de loi

Plus qu’une étape. Le 15 juillet, la commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants adoptait à l’unanimité le projet de loi 72-18. Derrière ce code, un projet vieux de six ans, le Registre social unifié (RSU). Pourtant, c’est dans l’“urgence”, celle de doter l’État d’un mécanisme de ciblage de 139 programmes et huit fonds sociaux, que le texte a été présenté devant le parlement. Alors qu’il doit encore être voté par la Chambre des conseillers, qui débat des textes à caractère social en priorité, le projet de loi 72-18 soulève néanmoins quelques interrogations, notamment en termes de protection des données personnelles.

INCS Maroc

Dépositaire du projet de loi, le ministère de l’Intérieur souhaite pouvoir lancer deux chantiers réglementaires et administratifs suite à l’adoption attendue…