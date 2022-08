Aucune université marocaine dans le classement de Shanghaï

Dévoilée le 15 août par l’organisation Shanghai Ranking Consultancy, la liste des 1000 meilleures universités dans le monde ne contient aucune université marocaine.

Une fois de plus, l’hégémonie anglo-saxonne se poursuit. Les universités américaines dominent le classement. Harvard, Stanford et Massachusetts Institute of Technology (MIT) font partie du top 3 de cette année avec un recul de l’université de Cambridge du troisième rang en 2021, au quatrième cette année.

La première université non anglo-saxonne dans le classement est l’université Paris-Saclay qui se place à la 16e position.