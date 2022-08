Le Maroc choisi pour lancer le prix de la Fondation Cléopâtre d’Afrique pour la paix et le développement

Depuis sa création en 2004, la fondation panafricaine à but non lucratif tente d’œuvrer pour la promotion d’une culture de la paix, de la stabilité et du développement. Réuni à Rabat, le samedi 12 août, un comité d’attribution, composé d’intellectuels et de médiateurs internationaux, a institué l’attribution du «Prix de la Paix et de la Réconciliation Nationale» de la Fondation Cléopâtre d’Afrique pour la Paix et le Développement.

Basée à Cotonou au Bénin, cette fondation est dirigée est par Melvina Bello Iroko, professeur d’universités et médiatrice agréée de l’Union Africaine(UA). Depuis 2004, elle ambitionne d’obtenir la paix dans toutes les zones de conflit en instaurant une culture de la médiation en Afrique. Pour prolonger sa mission la fondation panafricaine a donc lancé un prix récompensant chaque année, une personnalité qui poursuit les mêmes objectifs.

Lancé à Rabat, le comité d’attribution a désigné le Félix Tshisekedi comme premier lauréat de cette première édition. Président de la République démocratique du Congo(RDC), ce dernier a été pressenti car il « a été grand contributeur de la résolution pacifique du conflit sur l’eau entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte », précise un communiqué.

Selon les organisateurs, le président congolais devrait faire le déplacement à Rabat où sera organisée la première cérémonie de remise de ce prix en présence de plusieurs autorités marocaines mais aussi de plusieurs personnalités africaines. « La date et le lieu de la remise officielle du « Prix de la Paix et de la Réconciliation Nationale » seront arrêtés en accord avec les services protocolaires du récipiendaire. », conclut le communiqué.