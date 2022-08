Terrorisme : arrestation à Tétouan d’un partisan de Daech

Agé de 36 ans, l’extrémiste a été interpellé lors d’une opération sécuritaire menée par des éléments de la “Force spéciale” de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), avec la coordination et la coopération sur le terrain d’officiers de la police judiciaire relevant du BCIJ, indique le bureau central dans un communiqué.

Selon les données préliminaires de l’enquête, le suspect est imprégné des idées extrémistes incitant à l’excommunication (Takfir) de la société et des représentants des autorités et des forces de l’ordre, précise la même source, ajoutant qu’il est également très actif au sein des réseaux virtuels et des canaux de communication qui font l’apologie de l’idéologie subversive extrémiste et incitent à la planification de projets criminels visant les personnes et les infrastructures publiques et privées.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme et d’extrémisme, pour identifier les plans terroristes auxquels il a adhéré et définir ses éventuels rapports avec des cellules et des organisations terroristes s’activant aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

