Marhaba 2022 : plus de 530.000 passagers entrés au Maroc par Tanger Med

Le nombre de passagers est en hausse de 10 % par rapport à 2019, précise un communiqué de Tanger Med Port Authority, ajoutant que 136.263 véhicules ont regagné le Maroc par ce port durant la même période.

Deux pics ont été enregistrés durant les week-ends du 2 au 4 juillet et du 30 juillet au 1er août, correspondant à des arrivées respectives de 62.759 et 61.468 passagers.

Forte affluence prévue entre le 25 et le 30 août

Par ailleurs, le dispositif pour la phase retour est en place. À cet égard, l’autorité portuaire invite les voyageurs à consulter les prévisions de trafic disponibles sur le site web et l’application mobile, et planifier leur retour pour éviter les périodes d’attente importante, plus particulièrement la période de forte affluence allant du 25 au 30 août 2022.

De même, l’autorité portuaire informe les passagers qu’ils devront se munir, avant de se rendre au port, d’un billet de retour délivré par leur compagnie maritime qui précise une date et heure de voyage fermes.

Pour rappel, l’opération Marhaba de cette année inclut les ports et aéroports espagnols après leur exclusion l’année dernière, en raison de la brouille diplomatique entre Rabat et Madrid.

Au 25 juillet dernier, 1.039.559 de personnes ont traversé le détroit de Gibraltar entre le Maroc et l’Espagne, soit une hausse de 8 % par rapport à 2019, selon le ministère de l’Intérieur espagnol. 60 % de ce trafic était en provenance du port d’Algésiras alors que 64 % était à destination des ports marocains, précise le ministère.

(avec MAP)