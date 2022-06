Marhaba 2022 : dispositifs consulaires spécifiques au port de Sète et à l'aéroport de Montpellier

Cette mobilisation d’envergure, qui s’inscrit en droite ligne des orientations royales et du plan mis en place par le ministère des Affaires étrangères, prévoit des journées « portes ouvertes » et vient s’ajouter aux actions récentes de proximité menées par les équipes consulaires de Montpellier auprès des MRE établis dans les départements de Lozère, de l’Ardèche et des Pyrénées orientales, indique le consulat dans un communiqué.

Ces journées ont pour but d’assurer la délivrance dans les meilleures conditions des différentes prestations consulaires, ajoute la même source.

Une permanence est également assurée afin de parer aux cas exceptionnels qui pourraient survenir lors de l’opération de transit, dans l’objectif d’être proche des préoccupations des MRE et de leur fournir les meilleures prestations possibles et dans les meilleures conditions, conclut le communiqué.

(Avec MAP)