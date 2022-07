RN 13: Annulation de la coupure temporaire de la circulation sur le tronçon reliant Midelt à Errich

Le ministère de l’Equipement et de l’Eau a annoncé que la coupure temporaire de la circulation prévue le samedi 30 juillet (pendant une durée de 3 heures) de 9h00 à 12h00, sur le tronçon routier reliant Midelt à Errich de la route nationale n°13 au niveau du col Tizi N’talghomt relevant de la commune territoriale Amersid (Province de Midelt) est annulée.

Dans un communiqué, le ministère affirme qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail et l’application MaRoute téléchargeable sur smartphones, ou contacter le centre de permanence de la direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17.

(avec MAP)