ONCF : la phase d’étude de faisabilité d’Al Boraq Rabat-Fès terminée

Après le TGV reliant Casablanca, Rabat et Tanger et le projet de relier Casablanca, Marrakech et Agadir, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé l’achèvement de l’étude de faisabilité de la ligne à grande vitesse Rabat-Fès.

Doubler le nombre de lignes

La première phase de l’étude a porté sur la construction d’une ligne ferroviaire reliant Rabat et Meknès, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement de l’infrastructure ferroviaire, permettant la liaison entre les principales villes marocaines et plusieurs provinces du nord et du sud d’ici 2040.

Il s’agit d’un projet d’extension de la disponibilité des services ferroviaires à 43 villes d’ici 2040, contre 23 villes actuellement.

Ainsi, l’ONCF a dévoilé ses prévisions de porter le marché annuel du trafic passagers à 132 millions de voyageurs d’ici 20 ans, contre 38,2 millions en 2019.