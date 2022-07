Numérisation du système de santé : le ministère se réunit avec les professionnels du secteur des fournitures médicales

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la continuité du partenariat entre les deux secteurs, public et privé, et le soutien du secteur des institutions des fournitures médicales”, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion, tenue vendredi, Bouchra Meddah a passé en revue les grandes lignes du projet de numérisation des services que la DMP entend faire profiter aux professionnels du secteur des fournitures médicales et des acteurs économiques, notamment, la simplification des procédures et démarches administratives en vigueur, et ce, en application de la stratégie du ministère.

Selon le communiqué, les représentants des organes professionnels dudit secteur ont exprimé leur “satisfaction quant au projet de numérisation, en vue d’améliorer les services fournis par l’administration, tout en simplifiant les procédures et accélérant le traitement des dossiers”.

(avec MAP)