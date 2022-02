Santé : un accord signé entre le gouvernement et les syndicats du secteur

Le gouvernement a signé, le 24 février à Rabat, son premier accord avec les syndicats les plus représentatifs du secteur sanitaire, à l’issue d’une réunion présidée par Aziz Akhannouch et en présence du ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Aït Taleb, du ministre délégué chargé du Budget Fouzi Lekjaa, et des représentants des syndicats du secteur.

Par La Rédaction