7dh_gazoil, #8dh_essence : Mustapha Baitas répond à la polémique des prix du carburant

Le gouvernement n’a pas été passif et a pris des mesures solides pour soutenir le pouvoir d’achat”, s’est ainsi exprimé le ministre, membre du Rassemblement national des indépendants (RNI) et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors de la séance d’ouverture de la conférence régionale du RNI dans la région de Beni Mellal-Khenifra.

En réponse à la question de la subvention du carburant, le porte-parole du gouvernement a affirmé que ce dernier avait pris des mesures solides pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et atténuer l’impact de la hausse des prix du carburant sur les Marocains.

#7dh_gazoil, #8dh_essence

“… Il est aisé de recourir à une solution de subvention, mais nous ne l’avons pas fait, comme cela s’est produit en 2014, quand 15 milliards de dirhams avaient été annulés du budget d’investissement, ce qui avait fait stopper un certain nombre de projets structurants”, justifie le ministre.

Sur le même sujet, le porte-parole du gouvernement a poursuivi : “La méthode de calcul du prix du carburant sur le marché international est claire, et puisque le Maroc l’importe, il y a des dépenses supplémentaires liées au transport et à la taxe sur la valeur ajoutée.”

Une réponse qui vient juste après la polémique des hashtags #7dh_gazoil et #8dh_essence qui circulent sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook ces derniers jours, exprimant l’incapacité des Marocains d’acheter le carburant à ces prix et leurs questionnements quant aux méthodes de calcul des prix du carburant.

La Samir, “une partie de la solution”

Durant cette séance d’ouverture de la conférence régionale du RNI, le ministre a évoqué la société de raffinage Samir comme solution pour atténuer ces dégâts causés par la guerre en Ukraine : “La société Samir n’est qu’une partie de la solution et non toute la solution, car elle stocke environ 800 millions de litres, mais sa situation est compliquée, car elle fait l’objet d’un litige judiciaire et d’un arbitrage international, sans compter ses dettes s’élevant à 45 milliards de dirhams”, souligne Mustapha Baitas.

Plusieurs autres sujets ont été abordés par Mustapha Baitas, notamment la solidarité entre les citoyens et les petites, moyennes et grandes entreprises au moment de la crise, afin de résoudre les problèmes et atténuer les dégâts.