Le Maroc accueille la 14e édition de l’US-Africa Business Summit

Du 19 au 22 juillet, le Maroc s’engage à accueillir la 14e édition de l’US-Africa Business Summit à Marrakech, sous le thème “Construire ensemble l’avenir”. Cette édition connaîtra la participation d’une importante délégation gouvernementale américaine, de ministres africains et de décideurs de grandes multinationales américaines et des milieux d’affaires africains.

Une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc, le seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les États-Unis.

Le programme de cette édition prévoit plus de 35 sessions plénières et de tables rondes portant sur des secteurs stratégiques dans la collaboration économique et commerciale entre les États-Unis et l’Afrique tels que l’agroalimentaire, les infrastructures, l’énergie et le changement climatique, la santé, la cybersécurité et les TIC.