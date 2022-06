Prix des carburants : une nouvelle augmentation prévue à partir de début juillet

La flambée se poursuit. En vertu de la mise à jour semi-mensuelle des prix des carburants à la pompe, le litre de gasoil devrait passer d’environ 15,70 dirhams actuellement à près de 16,25 les premiers jours de juillet, nous confie l’expert en énergies Mostafa Labrak. Selon lui, cette nouvelle hausse d’environ 60 centimes, théoriquement prévue à partir du 1er juillet, devrait différer selon les sociétés de distribution et les régions.

Quant au prix de l’essence à la pompe, malgré la forte demande internationale, il devrait stagner aux alentours de 17,80 dirhams le litre.

Depuis le début de l’année de 2022, et même avant l’enclenchement de la guerre en Ukraine, les prix des carburants au Maroc ont connu une hausse continue. En effet, le litre de sans-plomb est passé de 12,11 dirhams début janvier à plus de 17,80 dirhams ce mois de juin. Une augmentation de plus de cinq dirhams par litre en un seul semestre.

Le litre de gasoil a aussi progressé d’environ 5 dirhams, passant de 10,13 dirhams en début d’année à plus de 15,60 actuellement. Au mois d’avril, le tarif du gasoil avait devancé, pour la première fois de l’histoire du Maroc, celui de l’essence, atteignant respectivement 14,30 et 14,16 dirhams.