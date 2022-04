Pourquoi le prix du gasoil a-t-il dépassé celui de l’essence ? Réponses d’un expert

A plus de 14,28 dirhams le litre, le gasoil coûte, pour la première fois, plus cher que l’essence au Maroc. Une hausse inédite poussant les Marocains à se demander quelle en est la cause. Pourquoi le gasoil a-t-il atteint ces prix record ? S’agit-il vraiment de l’impact du contexte mondial ? La réintégration des carburants dans la caisse de compensation ou la renationalisation de la SAMIR pourraient-elles résoudre le problème ? Les réponses de Mostafa Labrak, expert en énergie et carburants.

Les raisons de la flambée

Selon Mostafa Labrak, la hausse inédite des prix du gasoil est principalement due à l’augmentation de la demande internationale sur cette matière en particulier. “Durant la période post-Covid, nous avons vu augmenter remarquablement la demande sur le gasoil à l’échelle internationale. C’est le carburant le plus utilisé pour la plupart des…