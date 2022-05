Hydrocarbures : le litre de sans-plomb grimpe à plus de 16,50 dirhams à partir du 1er juin

La galère des automobilistes face aux prix des carburants se poursuit. Alors que des millions de Marocains espèrent une baisse des prix des hydrocarbures, les distributeurs s’apprêtent à augmenter les prix du sans-plomb à la pompe. La première quinzaine du mois de juin, les Marocains verront le prix du super (sans-plomb) grimper à 16,80 dirhams le litre, soit une augmentation de plus d’un dirham par litre.

Driving season

Contacté par TelQuel, Mostafa Labrak, expert en énergie et carburant, explique qu’il s’agit d’une inflation importée. “Le super flambe un peu partout dans le monde”, a-t-il expliqué. Cette augmentation inédite des prix de l’essence serait due, selon lui, à l’augmentation de la demande de certains pays, notamment les États-Unis, les pays asiatiques et du Golfe. “Ils commandent des quantités importantes pour répondre au besoin de la saison touristique et à ses multiples déplacements”, précise-t-il.

Les raffineries avaient modifié leur structure de production en vue de répondre à la forte demande internationale en gasoil, au détriment du super. Conséquence : un déficit au niveau des stocks d’essence, nous détaille la même source.

L’augmentation de la demande internationale n’est pas le seul facteur à influencer les tarifs du sans-plomb au Maroc. Cette hausse est également liée au prix du baril de Brent, toujours en tendance haussière, qui atteint les 120 dollars. Pour Labrak, “il faut également ajouter l’impact de l’augmentation du cours du dollar face au dirham”, frôlant actuellement les 10 dirhams.

Baisse des prix du gasoil

Cette flambée du sans-plomb n’est pas une première au royaume. Depuis le début de l’année (avant la guerre en Ukraine), les prix des carburants à la pompe sont à la hausse. Les tarifs du diesel avaient même dépassé ceux du super, récemment.

Quant aux prix du gasoil, principal carburant utilisé au Maroc, Labrak prévoit une baisse : “On observera pendant la quinzaine prochaine une baisse de plus de 50 centimes le litre, un soulagement pour les automobilistes qui craignaient une surenchère sur le gasoil.”

Cette réduction est principalement due à la production en quantités suffisantes de ce type de carburant depuis un mois, explique-t-il.