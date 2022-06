Un panache de méthane aperçu au dessus du gazoduc reliant l'Algérie à l'Espagne

Près de la ville d’Oran, au nord-ouest de l’Algérie, où se tiennent actuellement les jeux méditerranéens, de gros nuages de gaz méthane (CH4), deuxième gaz responsable du réchauffement climatique, ont été aperçus par satellite, près du conduit relié au gazoduc Megdaz qui alimente l’Espagne, fournissant près d’un quart du gaz naturel consommé par le pays.

Les 26 et 27 mai dernier, l’Agence spatiale européenne a observé trois émissions dont la plus grave avait un taux d’émission de 118 tonnes de méthane par heure. L’émission la plus importante se trouvait à près de 13 kilomètres d’une ligne de distribution connectée au gazoduc Medgaz selon l’analyse de Kayrros et Global Energy Monitor, citée par l’agence Bloomberg.

Pour l’heure, ni le ministère algérien de l’Energie, ni la Sonatrach, société algérienne qui exploite le gazoduc Medgaz n’ont commenté l’incident. L’entreprise qui s’occupe de la partie passant sous la mer d’Alboran n’a également fait aucun commentaire quant à ces émissions. Même si du côté des experts, l’hypothèse d’une fuite semble se profiler.

Pour rappel, fin 2021, le président algérien avait ordonné au groupe Sonatrach de ne pas reconduire le contrat avec le Maroc, ce qui a mené à la fermeture unilatérale du GME (Gazoduc Maghreb Europe) qui acheminait le gaz algérien sur le Vieux Continent via le royaume.

Cette rupture d’acheminement avait aussi conduit au changement du mode de livraison de gaz algérien vers l’Espagne, qui devrait se faire exclusivement via le gazoduc sous-marin, Medgaz, concerné par ces émissions de gaz méthane.