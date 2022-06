Maroc-France : premier contact entre Nasser Bourita et son homologue française Catherine Colonna

A l’heure où la relation entre la France et le Maroc n’est plus aussi exceptionnelle qu’elle ne l’était, la ministre française des Affaires étrangères annonce sur son compte Twitter un “entretien chaleureux” qui a été l’occasion d’évoquer “les dossiers d’intérêt commun et les opportunités futures de notre partenariat d’exception”.

En effet, la diplomatie française a indiqué “l’attachement de la France” au partenariat d’exception qui lie les deux pays, et à son “approfondissement”.

Entretien chaleureux avec mon homologue marocain, Nasser Bourita, pour évoquer les dossiers d’intérêt commun et les opportunités futures de notre partenariat d’exception 🇨🇵 🇲🇦 @MarocDiplomatie — Catherine Colonna (@MinColonna) June 22, 2022

Les deux ministres ont échangé sur les opportunités futures de la relation bilatérale, évoquant également par la même occasion “les questions culturelles, éducatives et économiques, en particulier les domaines d’avenir tels que les énergies renouvelables et les secteurs de pointe”.

Ils ont également évoqué “les questions régionales, y compris les conséquences de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui menace directement la sécurité alimentaire de nombreux pays”, notamment le Maroc.

Cependant, aucune précision n’a été apportée quant à la position de l’hexagone sur l’affaire du Sahara, alors que d’autres pays voisins de la France ont déjà annoncé leur soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc.

Le sujet des visas, grandement controversé depuis la consigne visant à réduire drastiquement leur taux de délivrance aux Marocains souhaitant se rendre en France, n’a pas non plus été évoqué dans le communiqué sanctionnant la rencontre entre les deux ministres.