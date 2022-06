Tanger Med : mise en échec d'une tentative de trafic de 40.000 euros non déclarés

Une nouvelle prise de taille. Lors d’une opération de contrôle routinière des passagers, les éléments de la douane ont soumis une voiture immatriculée à l’étranger conduite par un Marocain résidant en Espagne à une inspection minutieuse ayant permis de mettre la main sur cette somme, qui était dissimulée dans la boîte à gants, a indiqué une source douanière.

La personne concernée, qui tentait d’introduire cette somme sur le territoire national sans disposer d’une autorisation auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), a indiqué à la douane qu’il ne dispose pas de biens ou de sommes d’argent à déclarer, a précisé la même source.

Pour rappel, jeudi 9 juin, les autorités douanières ont mis une échec une autre tentative de trafic d’argent non déclaré, transportée par un ressortissant marocain à bord d’une voiture immatriculée en Italie. Ces deux saisies, de 53 700 et 40 000 euros ont ainsi permis d’empêcher l’entrée de près d’1 million de dirhams non déclarés, en moins d’une semaine, vers le Maroc.

(Avec MAP)