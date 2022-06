Formation de 30 douaniers marocains à détecter la contrebande de matières chimiques, biologiques et nucléaires

Ainsi, David Fisher, chef de mission adjoint auprès de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, s’est rendu à l’Institut de formation douanière marocain à Benslimane afin de « s’enquérir du déroulement de la formation dispensée par quatre spécialistes américains – dont un chimiste nucléaire et un biologiste – affiliés au département américain de l’énergie » indiquent l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et l’ambassade des Etats-Unis.

The U.S. government is conducting a training for 30 Moroccan Customs officers this week, focused on how to prevent the smuggling of dangerous chemical, biological, radiological and nuclear materials. David Fisher, acting deputy chief of mission for the U.S. Embassy, 1/4 pic.twitter.com/0qSp7EJizW

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) June 3, 2022