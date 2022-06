À la veille du pèlerinage, l'Arabie saoudite lève toutes les restrictions liées au Covid

Fin des restrictions. L’Arabie saoudite vient d’annoncer, lundi, la levée des mesures qui avaient été prises pour empêcher la propagation du Covid-19. Ainsi, il n’est plus obligatoire de porter de masques dans les lieux fermés ou de présenter sa preuve de vaccination pour avoir accès aux établissements et institutions, aux événements, activités et aux transports en commun, apprend-on de l’agence de presse saoudienne (SPA).

Cependant, le port du masque demeure obligatoire au sein de la Grande mosquée de la Mecque ainsi que la Mosquée du Prophète de Médine. « Les masques sont également toujours nécessaires dans les établissements médicaux, les événements publics et à bord des avions », ajoute SPA.

De même, les personnes qui souhaitent quitter le pays devront effectuer un troisième rappel de vaccination après huit mois, au lieu de trois mois.

Pour rappel, l’arrivée, aux lieux saints, du premier groupe de pèlerins marocains est prévu pour ce dimanche 19 juin. Les vols transportant les fidèles se poursuivront jusqu’au 3 juillet, alors que ceux du retour ne commenceront qu’à partir du 15 du mois prochain.