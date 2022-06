Culture: Mehdi Ben Said plaide pour des infrastructures adaptées aux artistes et créateurs

La déclaration du ministre de la Culture s’est faite en marge de l’inauguration d’une salle pluridisciplinaire pour le cinéma, le théâtre et la musique au centre culturel Mohamed Hajji à Salé Al Jadida. C’est ainsi que Bensaid a mis l’accent sur la réhabilitation et l’équipement des centres culturels implantés à travers le royaume et promouvoir ces espaces pour l’art et la culture.

L’inauguration de cette salle entre dans le cadre du programme pour la création de « 150 salles de cinéma ». Elle servira de modèle pour identifier les forces et faiblesses en la matière dans la perspective d’atteindre 200 salles obscures au niveau national.

Pour le ministre, le défi consiste à maintenir la continuité de la programmation en salle avec des productions nationales et à répondre aux demandes des artistes de toutes générations pour mettre leurs œuvres artistiques sous les feux de la rampe.

Par ailleurs, Mehdi Bensaid a estimé que les domaines du cinéma, du théâtre et de la musique requièrent un soutien direct et indirect des producteurs. De quoi motiver de nombreux acteurs notamment du secteur privé à investir dans ce domaine.

Le domaine culturel est « rentable » et peut créer de nouveaux métiers, a fit savoir le ministre. Il souligne par ailleurs que le Maroc doit s’impliquer dans la dynamique internationale qui a fait de la culture l’un des affluents importants pour la relance économique.

De son côté, le directeur du centre culturel Mohamed Hajji à Sala Al Jadida, Mustapha Naji, a fait savoir que l’inauguration de cette salle modèle s’inscrit dans le cadre de l’animation culturelle menée par le centre au profit de toutes les catégories de la société, soulignant que cette salle est une valeur ajoutée pour l’action culturelle dans la ville.

Le centre, poursuit-il, compte sceller des partenariats avec des acteurs de tous horizons pour assurer la continuité de la programmation dans cette salle, notant que le programme offre une panoplie de spectacles notamment le cinéma, la musique, le théâtre, les séminaires ainsi que les conférences.

(Avec MAP)