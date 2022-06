Sortir : du cinéma en plein air à Casa, Hitchcock à Rabat, du street art, du théâtre en darija...

Un astronaute à la belle étoile

Projection. Revisitant les plus grands succès récents d’Hollywood, le Cameo, festival de cinéma en plein air, programme Rocketman de Dexter Fletcher. Un biopic devenu blockbuster à sa sortie, en 2019, dédié à la vie de l’illustre chanteur et pianiste britannique Sir Elton John. Pour ce rôle, Taron Edgerton a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. La caméra retrace la naissance d’une étoile de la pop internationale, de la petite province britannique dont est issu Elton John, de son vrai nom Reginald Dwight, aux centaines de salles de concert, stades et festivals qu’il a remplis. Le tout, accompagné de la reprise de ses plus célèbres titres — dont “Rocketman”, auquel le film doit son nom — et de l’envers du décor des strass et paillettes de sa carrière. Vertigineux, aussi inspirant que déroutant, Rocketman a su conquérir les fans d’Elton John, mais aussi les cinéphiles les plus exigeants, dévoilant une autre facette du parcours du chanteur. Jeudi 16 juin à l’hippodrome Casa-Anfa, Casablanca.

Vertige Hitchcockien