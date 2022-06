Le parti d'extrême droite Vox exige du Maroc la reconnaissance “explicite” de la souveraineté espagnole sur Sebta et Melilia

Dans une proposition non législative enregistrée au Congrès des députés, le parti Vox a appelé l’exécutif de Pedro Sánchez à promouvoir “diplomatiquement” la reconnaissance “explicite et sans réserve” par le Maroc de la souveraineté espagnole sur Sebta et Melilia, ainsi que sur les îles Chafarinas, les rochers d’Alhucemas et de Vélez de la Gomera et sur l’îlot de Perejil, rapporte Europa Press.

Le parti estime, dans un communiqué publié le mercredi 1er juin, que le Maroc profite de “la faiblesse du gouvernement de coalition” entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et Podemos pour “faire de ses aspirations une réalité”.

Un litige historique

La formation de Santiago Abascal ajoute également que l’existence de territoires de souveraineté espagnole en Afrique du Nord a toujours été l’un des “principaux problèmes” dans les relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc, ce dernier rappelant le caractère “colonial” de ces territoires.

Du point de vue de Vox, les “aspirations marocaines manquent de base légale”. Le parti assure qu’il s’agit de “territoires qui font partie de l’Espagne avant la constitution officielle du Maroc en tant qu’État en 1956”. Et de mentionner que la souveraineté espagnole sur tous ces territoires est expressément incluse dans l’article 3 du traité de paix et d’amitié du 26 avril 1860 conclu entre l’Espagne et le Maroc, et face auquel le gouvernement marocain n’avait formulé aucune réserve formelle.

Dans ce contexte, le parti d’extrême droite estime que “le Maroc aspire à l’annexion des territoires espagnols en Afrique du Nord, en contradiction avec les règles du droit international juridiquement exécutoires”.

Enfin, Vox a rappelé la dernière “avalanche” migratoire à Sebta en mai 2021, accusant le royaume de “faire pression sur l’Espagne en utilisant des méthodes telles que l’immigration”.