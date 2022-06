Aérien : Kuwait Airways lance une liaison vers Casablanca

Cette nouvelle ligne desservira ceux qui souhaitent voyager, investir et visiter Casablanca, en plus de permettre aux citoyens marocains résidant au Koweït de se rendre dans leur pays via une ligne directe, a indiqué le PDG du transporteur, Maân Razouki, dans une déclaration à la presse.

Fly with us to Casablanca For more information

Call 171, Visit our Website, download the Kuwait Airways App, visit one of our ticket offices or your authorized travel agent .#الخطوط_الجوية_الكويتية #الكويتية_وبس #الطائر_الأزرق#رحلاتنا_مباشرة#KuwaitAirways #GoBlueBird pic.twitter.com/1CK4w7fmom — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) May 6, 2022

Il a ajouté que Kuwait Airways prévoyait d’étudier, au cours des prochains mois, la possibilité d’augmenter le nombre de ses vols hebdomadaires vers la métropole marocaine.

Dans une déclaration similaire, l’ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Benaissa, a souligné que le lancement de cette ligne directe entre le Maroc et le Koweït contribuerait à booster les échanges économiques et touristiques entre les deux pays.

L’inauguration de cette liaison vers le Maroc reflète les relations fortes et solides unissant les deux pays, a enchaîné le diplomate marocain, ajoutant que ces relations se caractérisent par la coopération et la coordination dans divers domaines, comme en témoigne l’accord bilatéral sur le transport aérien, qui a rendu possible l’ouverture de cette ligne aérienne.

En février dernier, Kuwait Airways avait annoncé le lancement de lignes aériennes vers 17 nouvelles destinations.

(avec MAP)