Washington “jette de l'huile sur le feu” en livrant de nouvelles armes à l'Ukraine, selon la Russie

La ligne des Etats-Unis est de combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien. De telles livraisons n’encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix”, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

“Les Etats-Unis jettent délibérément et soigneusement de l’huile sur le feu”, a-t-il ajouté.

Les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont au point mort depuis la fin mars, lorsque la Russie a retiré ses troupes autour de Kiev et annoncé concentrer ses efforts dans l’Est de l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden a écrit mardi dans le New York Times que son pays allait “fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine”.

Selon un haut responsable de la Maison Blanche, il s’agit de systèmes Himars (High Mobility Artillery Rocket System), des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers, d’une portée de 80 kilomètres environ. Aucune date de livraison n’a été précisée.

Mercredi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a laissé entendre que ces livraisons pouvaient accroître le risque d’une confrontation directe entre Washington et Moscou. “Toutes les livraisons d’armes, qui se poursuivent et sont croissantes, augmentent les risques d’un tel développement”, a-t-il affirmé, cité par l’agence de presse RIA-Novosti.