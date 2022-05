Éducation, culture et sciences : le Maroc s’engage à développer une action arabe commune

Ce sont des domaines dans lesquels le Maroc souhaite booster une action commune dans le monde arabe. Le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports Youssef Belqasmi, a expliqué que le Maroc souhaite plus de coopération entre les pays arabes pour rehausser le niveau de l’éducation, des sciences et de la culture.

S’exprimant lors des travaux de la 26e session ordinaire de la Conférence générale de l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO) tenus à Tunis, le responsable a souligné que Mohammed VI a inscrit ces domaines parmi les priorités du royaume. Il a par ailleurs salué l’action remarquable accomplie par le Conseil exécutif de l’organisation dans la préparation des documents concernant en particulier la modernisation des mécanismes de travail de l’organisation et l’amélioration de son rendement.

Pour Youssef Belqasmi, la méthodologie de travail adoptée est de nature à permettre de hisser l’ALECSO au rang des organisations internationales pionnières.

Pour sa part, Yahya Mohamed Elias, l’ambassadeur de l’Union des Comores à Tunis a indiqué que son pays a élaboré la “Vision 2030” tendant au développement du pays et de le doter des moyens susceptibles de le hisser au rang des pays émergents en concentrant les efforts sur l’éducation et le développement. Dans ce contexte, il a exprimé “la grande considération” de son pays au Maroc qui consacre annuellement depuis 2020 plus de 100 bourses de formation professionnelle pour une durée de dix ans.

Pour sa part, le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Amar, a souligné que l’organisation, en dépit des répercussions négatives de la pandémie de Coronavirus, s’est attelée à mettre en œuvre un grand nombre de projets, de plans, de stratégies, de recherches et études. Il a fait état de l’élaboration du plan d’action 2023-2028 de l’Alecso et qui a été adopté par le conseil exécutif, ainsi que du Plan arabe pour l’éducation en situation de crises et d’urgences, préparé en coordination avec le Secrétariat général de la Ligue arabe.

Il a aussi rappelé l’actualisation du plan global de la culture arabe, financé par l’État des Émirats arabes unis et le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique arabe pour la recherche scientifique et l’innovation. Mohamed Ould Amar a ainsi ajouté que la préparation de l’élaboration de la stratégie arabe pour les personnes aux besoins spécifiques et d’une autre destinée à la promotion du théâtre scolaire dans le monde arabe.

Le responsable a souligné que la culture reste au premier plan des priorités de l’organisation, affirmant que ce volet “façonne notre identité, préserve notre cohésion et enflamme nos aspirations”. Le DG de l’Alecso a ajouté que la culture est un moyen pour développer les sociétés arabes, installer la confiance, surmonter les difficultés et réaliser les aspirations à un avenir meilleur.

