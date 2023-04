KITEA ouvre son plus grand magasin à Agadir

KITEA, le numéro 1 de l’ameublement au Maroc, annonce l’ouverture de son dernier magasin de dernière génération avec un tout nouveau concept à Agadir. Situé sur une superficie globale de plus de 42 000m², dont un espace commercial KITEA de plus de 11 000 m², le nouveau magasin KITEA GEANT offrira une expérience shopping unique pour les clients d’Agadir et des environs.

« Avec notre nouveau magasin à Agadir, nous sommes fiers de continuer à offrir aux clients marocains des produits de qualité supérieure et une expérience en magasin exceptionnelle », déclare Othman Benkirane, Directeur Général de KITEA. « Notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre entreprise est ce qui nous a permis de croître et de prospérer en tant que leader pendant toutes ces années, et nous sommes impatients d’apporter cette même passion à Agadir. »

Le dernier né des KITEA GEANT à Agadir offrira la plus large sélection de la marque en meubles, décoration et accessoires pour la maison, ainsi que des services de conseil en décoration d’intérieur pour aider les clients à créer l’espace de leurs rêves. « Chez KITEA, nous sommes convaincus que ce nouveau concept de magasin répondra aux besoins de nos clients les plus exigeants et leur offrira une expérience d’achat unique ».

Suite à un investissement de 250 millions de dirhams, le nouveau magasin KITEA GEANT inauguré samedi 8 avril, crée 250 emplois directs et 500 emplois indirects. Durant les six derniers mois, une formation approfondie a été offerte aux collaborateurs pour assurer la mise en place d’une équipe performante. La stratégie d’implantation de la marque repose sur une démarche participative en partenariat avec les autorités locales, les universités, les écoles et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec). Cette démarche permet d’assurer un impact régional positif en bénéficiant de l’appui de ces organismes pour recruter des futurs collaborateurs compétents. Comme le souligne Othman Benkirane, cette politique RH s’intègre dans la volonté de la marque suite à sa nomination en tant que « Meilleur Employeur au Maroc en 2023 », d’encourager l’insertion professionnelle aux niveaux local et régional.

Avec cette nouvelle ouverture, KITEA consolide sa position en tant que leader de l’industrie de la distribution de meubles et de décoration au Maroc. Il est à noter que trois autres KITEA Géant sur le même format qu’à Agadir verront le jour cette année au Maroc à Casablanca, Zenata et Kenitra.