Quods Ouaissi, Executive Creative Director de l’agence The Next Click

Le nom de Quods Ouaissi est connu dans le monde de la communication, de la publicité et de la création artistique au Maroc. En 13 ans de carrière, Quods Ouaissi a réussi à apposer son empreinte dans le cercle fermé des meilleurs créateurs artistiques des boîtes de com et de pub marocaines. Après avoir aiguisé son talent chez Shem’s Publicité durant sept ans, elle rejoint l’agence The Next Click en 2019 en tant qu’Executive Creative Director. La touche de Quods Ouaissi a marqué l’agence qui, en 2022, a raflé les prix lors de la 5e édition des Impériales, grand-messe des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital. L’agence a été élue Meilleure Agence Marocaine de l’année 2022 et a remporté 6 prix, une première dans l’histoire des Impériales. Les domaines d’expertise de Quods Ouaissi sont très variés. Elle excelle dans la conception et le pilotage créatif de campagnes online et offline, en français, en darija et en anglais et dans le process et le suivi des productions audiovisuelles (Brief Prod, sélection des réalisateurs, suivi de production…). Quods Ouaissi a été derrière quelques-unes des meilleures campagnes de communication et de publicité de grands groupes marocains et étrangers, spécialisés notamment dans l’automobile, la finance, l’agroalimentaire, l’immobilier, l’énergie et les télécoms.