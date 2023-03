Le Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub se réinvente

Un nouveau positionnement, une nouvelle promesse : “Cultiver votre mieux-être”

Insuffler une relance après la pandémie, se différencier de la concurrence sur le segment de l’hôtellerie 4 étoiles et du bien-être au Maroc, répondre à l’émergence et aux nouvelles tendances du tourisme de bien-être : telles sont les raisons qui ont poussé le Resort à se réinventer.

“Faire le plein d’énergie, vous remettre en forme, lâcher-prise, vous recentrer, partager des moments ou tout simplement ne rien faire… Quel que soit votre objectif, notre équipe sera attentive à vos envies” Philippe Queriaud

Au-delà des bénéfices sur la santé qu’apportent traditionnellement les thermes de Moulay Yacoub, aujourd’hui, Philippe Queriaud, directeur général depuis juillet 2022 du Resort, souhaite valoriser les autres atouts de la destination pour attirer une clientèle marocaine et européenne lifestyle et curieuse de se redécouvrir.

C’est ainsi que le Resort entame une nouvelle approche holistique du bien-être autour de 4 piliers, avec la promesse de vous faire vivre une évasion au cœur d’un Resort thermal où la nature devient source de votre mieux-être.

Une intégration au patrimoine culturel et naturel propice au dépaysement, au divertissement et au partage

Niché au creux des montagnes du Moyen Atlas à une vingtaine de kilomètres de Fès, dans une région au climat propice toute l’année, le Resort Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub offre un cadre naturel préservé, loin de toute pollution et du stress du quotidien.

Si le Resort profite de cet emplacement unique à proximité de la capitale culturelle du Maroc, c’est aussi la richesse des alentours qui sont une invitation à la découverte. La grande diversité de paysages pittoresques, des ruines romaines de Volubilis aux villages berbères d’Imouzer, des visites de la fromagerie du Domaine de la Pommeraie, à la dégustation d’huile d’olive du Domaine Noor en passant par les parcours de golfs, les hôtes sont comblés par une myriade d’expériences uniques qui méritent un séjour prolongé.

Des espaces lumineux ouverts sur la nature environnante

Dès l’entrée le ton est donné. L’ambiance épurée et relaxante des lieux est renforcée par les matériaux naturels et minéraux associés à la végétation. Les ouvertures sur l’extérieur à travers les longues baies vitrées, la verrière du lobby et les fenêtres coulissantes sont une invitation à l’évasion.

Les 93 chambres et 7 suites offrent chacune un large espace intérieur avec une terrasse aménagée offrant une vue sur la nature et le village de Moulay Yacoub.

Des programmes de soins axés sur vos objectifs bien-être à l’institut Thermalia & Spa

Étalé sur plus de 4500 m2, le Resort possède le seul institut thermal & Spa du Maroc. Le Spa offre 18 cabines de soins, un hammam, tandis que les Thermes sont dotés de 33 cabines individuelles offrant des soins thermaux aux différents bénéfices.

Des programmes de soins selon votre objectif…

Ici, cultiver son mieux-être, c’est choisir le programme de soins qui vous convient et à votre rythme. Court séjour avec les Escapades, long séjour avec les Cures, ou encore à la carte, les équipes expertes de l’institut Thermalia & Spa vous conseillent selon vos attentes :

Les soins Vitalité pour se remettre en forme

Les soins Sérénité pour se détendre et lâcher prise

Les soins Beauté pour se révéler et rayonner

Les soins Détox pour trouver son équilibre

Les soins Santé pour prévenir des maux

… soutenus par l’expertise et la gamme de soins Vichy

Les soins des Laboratoires Vichy sont basés sur la richesse minérale de l’Eau thermale Vichy pour vous apporter, au quotidien, tous les bienfaits de ce trésor de la nature. Quelle que soit la nature de votre peau, sensible, trop sèche, à imperfections… Quel que soit votre âge, votre style de vie… Votre peau peut se transformer et atteindre son idéal.

… et les bienfaits de l’eau thermale de Moulay Yacoub

L’eau thermale ancestrale de Moulay Yacoub dont le trajet débute à 1500 mètres sous terre jaillit à 54°C puis est refroidie à 38°C pour être utilisée dans l’Institut thermal. Elle est conseillée pour ses vertus apaisantes grâce à son pH neutre et ses propriétés anti-inflammatoires.

Quelques expériences exclusives signées Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub

Le Studio Satisform : dans le cadre d’un programme Vitalité, le Studio Satisform améliore votre souplesse et votre mobilité à travers la combinaison de mouvements assistés par machine sur les conseils d’une kinésithérapeute.

Le Massage Quartz Thermalia : dans le cadre d’un programme Sérénité, ce massage de 50 min s’effectue dans un lit de sable Quartz chauffant et est rythmé par les vibrations de bols tibétains pour une relaxation intense

Le Soin Minéral 89 Visage : dans le cadre d’un programme Beauté, ce protocole anti-âge visage lisse et illumine votre peau grâce à une technique d’“effeuillage” des cellules mortes ainsi qu’une stimulation de la microcirculation et un remodelage tonique.

La Trilogie de soins “Signature” : dans le cadre d’un programme Santé ou Vitalité, cette Trilogie de soins “Signature” vous propose un bain hydromassant d’eau thermale de Moulay Yacoub, un enveloppement de boues végéto-minérales de Vichy, et une Douche de Vichy à 2 ou 4 mains sous une pluie d’eau thermale de Moulay Yacoub.

Une cuisine équilibrée et gourmande inspirée du terroir marocain

Le bien-être passe par l’assiette. À tout moment, les expériences culinaires au sein du Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub mettent à l’honneur des recettes équilibrées, saines et pleines de saveurs idéales pour se retrouver, se rencontrer, partager un moment de plaisir et de découverte.

Le restaurant Le Minéral propose des mets inspirés par le terroir marocain, avec des cocktails Signature qui offrent un vrai voyage des sens, et une collection de smoothies riches en apport nutritif et minéraux, idéale pour des collations à la fois gourmandes et saines.

La carte des vins rend également hommage aux vignobles de la Région situés à proximité du Resort.

En se réinventant autour de ces 4 piliers, le Vichy Thermalia Moulay Yaacoub ambitionne de se positionner comme la destination de référence pour des voyageurs en quête de mieux-être, que ce soit pour se détendre, préserver sa santé, se tonifier, trouver son équilibre ou révéler sa beauté. Alors, êtes-vous prêt à cultiver votre mieux-être ?